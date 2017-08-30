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Молодых водителей за нарушения будут наказывать музыкой

Молодых водителей за нарушения будут наказывать музыкой
Японский автопроизводитель Toyota создал приложение для смартфона, который будет следит за тем, чтобы молодые водители управляли машинами без нарушений.
Программа Safe & Sound будет отслеживать скорость автомобиля и в случае превышения включать молодым людям музыку их родителей в качестве наказания, сообщает портал Platforma. Таким образом в компании надеются побудить молодых водителей к безопасному управлению автомобилем.

Приложение устанавливается на смартфоны одного из родителей и ребенка. После этого старшее поколение может настроить ограничения скорости и выбрать свою музыку. Далее во время поездки Safe&Sound отключает телефонные звонки, СМС и сообщения от соцсетей, при этом водителям разрешается слушать музыку.

В процессе приложение постоянно определяет скорость и местоположение автомобиля с помощью GPS и карт Google Maps. Когда программа обнаружит, что водитель превышает скорость, то композиция сразу переключается на ту, что выбрали родители. Если управляющий автомобилем попытается выключить программу, то зазвучит уже другая музыка, которая, по мнению родителей, еще более невыносима для молодежи.

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