В Харьковской области создадут крупный центр образования 29 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области начнет работу один из крупнейших в Украине центров профессионально-технического образования.



Учреждение, которое будет готовить специалистов для сферы АПК, планируют создать уже в этом году.



Об этом сообщил заместитель председателя – руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев. Он отметил, что в области уже действуют три региональных профессионально-технических центра. Продолжается работа по созданию еще шесть таких региональных центров.



– Это крупные центры, в которых контингент учащихся уже не 100-200, как в училищах, а около тысячи человек. Там есть возможность улучшать материально-техническую базу, и мы это делаем, – сказал Анатолий Бабичев.



Он сообщил, что в прошлом году за счет средств областного бюджета для улучшения базы региональных центров профтехобразования были приобретены два компьютерных цифровых тренажера для подготовки работников сельскохозяйственной техники: водителей и трактористов.



– В этом году благодаря совместной работе ХОГА и Министерства образования и науки Украины мы планируем создать один из крупнейших в стране сельскохозяйственных центров профессионально-технического образования с применением новой современной сельскохозяйственной техники, на которой наши дети смогут учиться. Это очень важно, ведь известно, что в системе ПТУ за все годы независимости Украины техника и материальная база почти не обновлялись, – отметил заместитель председателя ХОГА.