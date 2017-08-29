Харьковчанин завоевал «серебро» на велосипеде 29 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

24 и 25 августа в Чехии состоялся международный турнир первой категории по велоспорту на треке «Мемориал Отмара Малецека».



В спринте действующий обладатель Кубка мира - харьковчанин Андрей Винокуров - успешно дошел до финала, но в борьбе за «золото» турнира уступил россиянину Александру Дубченко и занял второе место. Бронзовым призером стал Тео Босс из Нидерландов.



Еще в одной дисциплине - кейрине, харьковчанин также дошел до финала, но по его итогам занял пятое место.



Успешное выступление на чешском турнире позволило Андрею Винокурову возглавить мировой рейтинг UCI в мужском спринте. Сейчас у него 2795 очков, что на 370 больше, чем у ближайшего преследователя - российского велогонщика Павла Якушевского.



В рейтинге мужского кейрина Винокуров занимает второе место, имея в активе 2820 очков. Лидером является Томаш Бабек из Чехии (3230 очков).