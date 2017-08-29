Харьковские дзюдоисты стали призерами Кубка Европы в Румынии 29 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковские спортсмены завоевали золотую и две бронзовые медали на заключительном этапе Кубка Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года, который прошел в Румынии.

В соревнованиях приняли участие 248 спортсменов из 33 стран мира. Единственную золотую медаль для Украины завоевал представитель Харьковского спортивного общества «Динамо» Сергей Кривчач. В весовой категории до 81 кг он одолел соперника из Македонии и двух дзюдоистов из Израиля, а в финальной схватке победил Роланда Гоза из Венгрии.



Бронзовыми призерами стали Евгений Вегера и Александр Духневич, которые завоевали медали в весовой категории до 100 кг.



Отметим, эти соревнования стали одним из этапов формирования и подготовки сборной команды Украины к юниорскому чемпионату Европы (15-17 сентября пройдет в Словении), а также к юниорскому чемпионату мира (18-22 октября будет принимать Хорватия).