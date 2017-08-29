Стал известен претендент от Украины на «Оскар» 29 августа 2017 г. источник 0 0

Номинантом на премию "Оскар" от Украины в этом году стал игровой фильм Валентина Васяновича "Уровень черного".

Претендента объявил национальный Оскаровский комитет на заседании 29 августа.



Премьера "Уровня черного" состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм получил диплом жюри ФИПРЕССИ как лучшая картина национального полнометражного конкурса.



Напомним, на выдвижение от Украины претендовало 8 фильмов - "Война химер" Марии и Анастасии Старожицких; "Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского; "Уровень черного" Валентина Васяновича; "Стремглав" Марины Степанской; "Червоный" Зазы Буадзе; "Живая" Тараса Химича; "Никита Кожумяка" Манука Депояна; "Чужая молитва" Ахтема Сейтаблаева.



В прошлом году на "Оскар" выдвинули документальный фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы".