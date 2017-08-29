В Николаеве массово обыскивают депутатов и предпринимателей

Об этом "Новости-N"
сообщил источник в прокуратуре.
Сообщается, что обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик".
По информации СМИ, всех перечисленных выше лиц подозревают в "поставках оружия и наркотиков из зоны АТО" - именно такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.
Обыски также проходят в здании "Техноконтакт" , у адвоката Василия Калаянова и двух других николаевских защитников. Тем временем предпринимателя Алексея Пелипаса забрали на допрос.
По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Ентина, обыски идут также в департаменте ЖКХ.
По информации "НикВести"
, обыски продолжаются также дома у директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Отмечается, что его и чиновников горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под видом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.
Тем временем пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уже подтвердила "Украинской правде" факт проведения обысков в городе, однако, не озвучила никаких подробностей.
"Указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступной деятельности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений", - сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Согласно сообщению, обыски проводятся прокуратурой, СБУ и Нацполицией в области, также привлечены спецподразделения "Альфа" и "КОРД" и правоохранители из других областей.
Отмечается, что все мероприятия санкционированы судом.