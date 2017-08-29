Государство предложит украинцам покупать жилье без первого взноса 29 августа 2017 г. источник 0 0

В Украине появятся государственные программы, согласно которым во время приобретения жилья не нужно будет делать взнос. А сама система будет действовать на условиях финансового лизинга.

Соответствующие изменения в устав Государственного ипотечного учреждения по организации и расширении его деятельности внес Кабмин.



Государственное ипотечное учреждение разработало и передало на рассмотрение правительства введение такого финансово-кредитного механизма обеспечения жильем украинцев, как предоставление жилой недвижимости в финансовый лизинг. Основными преимуществами этого механизма является отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизингового соглашения с ГИУ (жилье в финансовый лизинг передается после завершения его строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования).



Предполагается, что источниками финансирования ГИУ программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную госбюджетом на 2017 год.