Экономика

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Государство предложит украинцам покупать жилье без первого взноса

Государство предложит украинцам покупать жилье без первого взноса
В Украине появятся государственные программы, согласно которым во время приобретения жилья не нужно будет делать взнос. А сама система будет действовать на условиях финансового лизинга.
Соответствующие изменения в устав Государственного ипотечного учреждения по организации и расширении его деятельности внес Кабмин.

Государственное ипотечное учреждение разработало и передало на рассмотрение правительства введение такого финансово-кредитного механизма обеспечения жильем украинцев, как предоставление жилой недвижимости в финансовый лизинг. Основными преимуществами этого механизма является отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизингового соглашения с ГИУ (жилье в финансовый лизинг передается после завершения его строительства, проведения внутренних отделочных работ и установки необходимого оборудования).

Предполагается, что источниками финансирования ГИУ программы финансового лизинга будут финансовые ресурсы, привлеченные под государственную гарантию, предусмотренную госбюджетом на 2017 год.

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