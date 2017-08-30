В Харькове готовится к открытию временный офис БТИ

В прошлом году в здании БТИ на площади Павловской, 4 началась реконструкция, на время которой фронт-офис предприятия (помещение для приема граждан) был перенесен на Полтавский Шлях, 11, где находится Центр предоставления административных услуг Новобаварского района, сообщает пресс-служба горсовета
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– Но практика показала, что всех заказчиков БТИ и посетителей ЦПАУ достаточно сложно принимать в одном помещении. Поэтому было решено снова перенести фронт-офис БТИ на площадь Павловскую, но в другое здание, и при этом предложить харьковчанам новые стандарты обслуживания. Так, мы внедрим новый расширенный перечень услуг, появится система электронной очереди и возможность оплатить все услуги предприятия в терминалах самообслуживания. В новом фронт-офисе будут обустроены отдельные зоны ожидания, обслуживания граждан, бесплатных и платных консультаций по вопросам недвижимости, а также выдачи результатов, – сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
Время работы фронт-офиса увеличат: кроме будних дней он также будет работать в субботу. При этом сроки предоставления услуг гражданам существенно сократятся.
– Мы также уйдем от самостоятельного заполнения бланков и заявлений заказчиками – все документы при заказе той или иной услуги будут оформляться работником фронт-офиса. Кроме того, будет открыта телефонная «горячая линия», по которой все желающие смогут получить информацию или оставить отзывы, начнет работу обновленный сайт. Позже мы посмотрим, насколько этот офис будет востребован харьковчанами, и, возможно, он останется в этом месте после реконструкции здания БТИ, – рассказал Олег Дробот.
Сейчас в новом фронт-офисе БТИ проводятся ремонтные работы и приготовления к открытию, которое планируется примерно через две недели.