В Харькове перекрыта часть Гольдберговской улицы

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.
Объезд закрытого участка для автомоболистов будет организован так: пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Гольдберговская.
Автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:
№14 и 128э
при движении в сторону ул. Биологической: ул. Вернадского - пер. Молчановский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
№211э
при движении в сторону ул. Москалевской: ул. Молочная - ул. Плехановская - пр. Гагарина - пер. Молчановский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
при движении в сторону пр. Гагарина: ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - ул. Плехановская - ул. Молочная и далее по маршруту.