В Харькове перекрыта часть Гольдберговской улицы 30 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Гольдберговской - на участке от пр. Гагарина до ул. Основянской - будет запрещено с 30 августа до 6 сентября.

