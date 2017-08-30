Харьков

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В Харькове перекрыта часть Гольдберговской улицы

В Харькове перекрыта часть Гольдберговской улицы
Движение транспорта по ул. Гольдберговской - на участке от пр. Гагарина до ул. Основянской - будет запрещено с 30 августа до 6 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.

Объезд закрытого участка для автомоболистов будет организован так: пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Гольдберговская.

Автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№14 и 128э при движении в сторону ул. Биологической: ул. Вернадского - пер. Молчановский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

№211э при движении в сторону ул. Москалевской: ул. Молочная - ул. Плехановская - пр. Гагарина - пер. Молчановский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении в сторону пр. Гагарина: ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - ул. Плехановская - ул. Молочная и далее по маршруту.

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