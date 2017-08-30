Общество

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В Харькове прошел форум родительской общественности

В Харькове прошел форум родительской общественности
Второй городской форум родительской общественности прошел 29 августа в Харьковском городском дворце детского и юношеского творчества.
Харьков стал первым городом в Украине, где начал работу орган родительского самоуправления, сообщает пресс-служба горсовета.

– Для работы с детьми нам просто необходимы родители, потому что родители, дети и педагоги – это три равные стороны учебно-воспитательного процесса. И все проблемы возникают только от непонимания или неинформированности. За эти два года родительским советом было решено множество проблем и различных недоразумений, в частности, по привлечению внебюджетных средств. И могу сказать, что сегодня у нас намного меньше жалоб со стороны родителей, –- отметила директор Департамента образования Ольга Деменко.

В ходе форума председатель Городского родительского совета Марина Хоша рассказала о работе совета на протяжении 2015-2017 годов.

Уже в середине сентября новый состав Городского родительского совета проведет встречи с родительскими активами во всех районах города, где будут подведены итоги минувшего учебного года и выработаны планы на новый учебный 2017-2018 год.

– Мы хотим, чтобы родители сами сказали, где нужно поменять окна, где установить детскую площадку и т.д. И уже при планировании бюджета на 2018 год мы будем, прежде всего, учитывать пожелания родителей, – подчеркнула Ольга Деменко.

Напомним, Городской родительский совет как совещательный орган при Департаменте образования начал свою работу в августе 2015 года. В него вошли 37 человек, по несколько человек из каждого района города. Родительский совет помогает решать проблемы, существующие в школах и детских садах. Для обсуждения проблем в учебных заведениях города родительский совет также создал страничку в «Facebook».

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