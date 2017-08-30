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В Харьковской области объединятся новые громады

В Харьковской области объединятся новые громады
До конца года в Харьковской области объединятся еще 5-7 громад.
Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Михаил Черняк во время встречи с руководителем программы DOBRE в Украине Агентства США по международному развитию (USAID) Берри Ридом.

Михаил Черняк проинформировал иностранных партнеров о ходе процессов децентрализации и объединения громад в области.

– Сегодня на Харьковщине создано 12 объединенных территориальных громад, еще 5 - 7 появятся к концу этого года. Приоритет при создании ОТГ уделялся качеству громад и соответствию их критериям дееспособности, – отметил Михаил Черняк.

– Техническая поддержка западных партнеров очень важна для нас, и думаю, что совместная деятельность даст хорошие результаты. Важно оказать поддержку как на этапе объединения громад, так и во время первых шагов ОТГ. Нужно научить людей на местах работать с проектами, которые предоставляют партнеры. Надеюсь, к вашей программе присоединятся и другие громады области, – подчеркнул Михаил Черняк.

Берри Рид рассказал участникам встречи о проекте. Так, согласно программе помощь оказывается 7 областям Украины. Всего иностранные партнеры работают с 50-ю ОТГ, среди которых три находятся в Харьковской области. DOBRE в Украине будет развивать ОТГ на протяжении 4-5 лет. Берри Рид ознакомил присутствующих с «дорожной картой» программы.

– Наша главная цель – создать благоприятные условия для громад, которые смогут быть самодостаточными. Эти громады должны стать примером для других. Сейчас мы изучаем данные деятельности громад, на основании которых мы будем оказывать помощь в различных областях, например, в сфере предоставления услуг. Также будем работать в сфере местного экономического развития, административно-финансового менеджмента. Кроме того, нам необходимо будет определить индекс дееспособности местной власти. С помощью этих оценок громада сможет увидеть, какую сферу необходимо улучшать, – заявил Берри Рид.

Директор Харьковского ОП Учреждения «Центр развития местного самоуправления» Диана Баринова поблагодарила партнеров за предоставленную помощь и предложила региональным координаторам DOBRE площадку для сотрудничества.

– На  сегодня у нас фактически создано 20% громад от перспективного плана. Это качественные эффективные громады численностью более 5 тысяч человек, что соответствует критериям Минрегионразвития и западных экспертов. Сегодня созданным в области громадам очень важно дать точки роста, – сказала Диана Баринова.

В завершение встречи Черняк пригласил Берри Рида принять участие в международном экономическом форуме, который пройдет в сентябре в Харькове. В рамках форума, в частности, состоится панельная дискуссия, посвященная вопросам децентрализации и эффективного управления в громадах. Также во время мероприятия ХОГА и программа DOBRE смогут заключить меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ХОГА.

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