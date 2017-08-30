Экономика

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НБУ разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог валюты

НБУ разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог валюты
Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты.
"Национальный банк Украины сделал кредитования в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке", - сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечено, что до сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках.

Национальный банк решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях. По мнению правления НБУ, это будет способствовать оживлению банковского кредитования.

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