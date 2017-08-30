Украинский экспорт в Канаду вырос на 70% 30 августа 2017 г. источник 0 0

Украинский бизнес уже начал осуществлять пробные поставки в Канаду.

"Результаты нашего экспорта в Канаду - рост в относительных цифрах - это более 70%. Мы очень надеемся, что с момента, когда соглашение (о ЗСТ, - ред.) начнет работать, мы будем иметь еще лучшие результаты", - сообщила сегодня в эфире 5 канала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.



Напомним, ранее сообщалось, что украинский экспорт в Канаду в первом полугодии 2017 года составил 22,7 млн долларов, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года.



"За первые шесть месяцев 2017 экспорт товаров в Канаду составил 22,7 млн долларов, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года ", - сказала Никольская.