Экономика

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Украинский экспорт в Канаду вырос на 70%

Украинский экспорт в Канаду вырос на 70%
Украинский бизнес уже начал осуществлять пробные поставки в Канаду.
"Результаты нашего экспорта в Канаду - рост в относительных цифрах - это более 70%. Мы очень надеемся, что с момента, когда соглашение (о ЗСТ, - ред.) начнет работать, мы будем иметь еще лучшие результаты", - сообщила сегодня в эфире 5 канала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский экспорт в Канаду в первом полугодии 2017 года составил 22,7 млн долларов, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года.

"За первые шесть месяцев 2017 экспорт товаров в Канаду составил 22,7 млн долларов, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года ", - сказала Никольская.

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