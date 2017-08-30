Украина

  • 54
    •  / 

Миграционная служба прогнозирует новую волну ажиотажа на биометрические паспорта

Миграционная служба прогнозирует новую волну ажиотажа на биометрические паспорта
В Государственной миграционной службе Украины ожидают новый ажиотаж на получение биометрических паспортов накануне новогодних праздников.
Как заявил пресс-секретарь ГП "Документ" (подчиняется Государственной миграционной службе Украины, - ред.) Владимир Полищук, на окончание сезона отпусков прогнозируется спад ажиотажа на биометрические паспорта. Вместе с тем, в преддверии новогодних праздников ожидается новый ажиотаж на получение биометрических паспортов.

"Ажиотаж еще сохраняется, но его уже сняли в Харькове, Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти сняли ажиотаж в Киеве", - сказал Полищук.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2017 года украинцы оформили около 2,5 млн загранпаспортов.

"С начала года сотрудниками подразделений миграционной службы, Паспортных сервисов и центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) оформлено около 2,5 млн загранпаспортов и свыше 655 тысяч ID-паспортов", - сообщали в Государственной миграционной службе Украины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3464 грн
100 USD 2544.06 грн
100 EUR 3065.08 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи