Миграционная служба прогнозирует новую волну ажиотажа на биометрические паспорта 30 августа 2017 г. источник 0 0

В Государственной миграционной службе Украины ожидают новый ажиотаж на получение биометрических паспортов накануне новогодних праздников.

Как заявил пресс-секретарь ГП "Документ" (подчиняется Государственной миграционной службе Украины, - ред.) Владимир Полищук, на окончание сезона отпусков прогнозируется спад ажиотажа на биометрические паспорта. Вместе с тем, в преддверии новогодних праздников ожидается новый ажиотаж на получение биометрических паспортов.



"Ажиотаж еще сохраняется, но его уже сняли в Харькове, Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти сняли ажиотаж в Киеве", - сказал Полищук.



Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2017 года украинцы оформили около 2,5 млн загранпаспортов.



"С начала года сотрудниками подразделений миграционной службы, Паспортных сервисов и центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) оформлено около 2,5 млн загранпаспортов и свыше 655 тысяч ID-паспортов", - сообщали в Государственной миграционной службе Украины.