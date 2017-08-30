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Конец «Игры престолов»: когда выйдет восьмой сезон и чего ждать в финале

Конец «Игры престолов»: когда выйдет восьмой сезон и чего ждать в финале
Актеры самого популярного сериала "Игра престолов" заключили контракты на съемки восьмого заключительного сезона.
В заключительном сезоне "Игры престолов" будет всего шесть эпизодов, так как последняя книга саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", по которой и снимают сериал, до сих пор не готова. В связи с чем в финальном сезоне в основном будут события, которые в серии книг Мартина отсутствуют.

Съемки нового сезона стартуют в октябре 2017 года и продлятся вплоть до марта 2018 года. Продолжение фанаты сериала смогут, предположительно, увидеть в августе-сентябре 2018 года, или в начале 2019 года.

Согласно предположению фанатов, именно в последнем сезоне станет ясно, что у Короля Ночи и Брандона Старка есть особая связь и его дар сыграет решающую роль в великой войне. Также существует теория о том, что восьмой сезон будет вращаться вокруг любовного треугольника Джон-Дейенерис-Тирион, что подтверждается оригинальной сценой в книге Джорджа Мартина 1993 года. Также в поддержку этой идеи говорят заключительные минуты 7-го эпизода 7-го сезона.

Скорее всего, Джон Сноу (он же Эйгон Таргариен) наконец, узнает правду о своем происхождении, что окажется шокирующим для него, ведь Дейенерис, с которой у него любовные отношения, его тетя.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, на телеэкраны вышел последний эпизод 7-го сезона сериала "Игра Престолов". Последняя серия сезона установила рекорд по просмотрам.

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