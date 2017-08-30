Политика

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ВСУ готовятся к отводу сил и средств на некоторых участках фронта

ВСУ готовятся к отводу сил и средств на некоторых участках фронта
Несмотря на нарушение боевиками режима прекращения огня, в отдельных районах украинские военные проводят мероприятия по подготовке к отводу сил и средств на определенные участки.
«В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. Как и в предыдущие несколько дней, противник уменьшил количество обстрелов наших позиций, вообще не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Но если в целом вдоль линии разграничения сохранялась тишина, то вблизи нескольких населенных пунктов все еще фиксировались единичные случаи открытия огня со стороны незаконных вооруженных формирований», – сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, по данным штаба, в районе авдеевской промзоны боевики несколько раз обстреливали укрепления сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и гранатомета. Также на донецком направлении под огнем из стрелкового оружия оказались наши опорные пункты у Зайцево и шахты Бутовка.

На мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы противника работали неподалеку Лебединского и Широкино.

А на луганском направлении бандиты дважды били из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам в окрестностях Крымского. О данных фактах нарушения режима тишины командование сил АТО проинформировало украинскую сторону СЦКК.

В штабе подчеркнули, что с полуночи российско-оккупационные группировки 10 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет.

«Стоит добавить, что наши командиры на линии разграничения принимают все меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. В отдельных районах проходят мероприятия по подготовке к отводу сил и средств на определенные участки. Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия российско-оккупационных войск и вражеские обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям», – сказано в сообщении.

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