Экономика

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В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии

В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии
Максимальная пенсия в Украине на сегодня составляет 10 740 гривен.
"На сегодняшний день максимальная пенсия составляет 10 740 гривен", - заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, начиная с 2011 года, нет ни одной пенсии, которая назначается в размере более 10 740 гривен.

"Есть пенсии, назначенные до этого. Они несколько больше, но, опять же, - смотря у кого", - добавил Шамбир.

Его также спросили о высоких пенсиях судей.

"Еще раз хочу сказать, что пенсий у нас нет больше 10 740 гривен. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержание. Но это не пенсия. Я согласен, что вопрос есть, но сегодня уважаемые депутаты приняли такой закон. Другого ничего не могу сказать", - отметил Шамбир.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что точка в вопросе пенсионной реформы должна быть поставлена ​​в сентябре для того, чтобы пенсии поднялись с 1 октября.

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, повышение размера пенсий будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. В частности, ожидается, что более миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии более тысячи гривен; увеличение пенсий на сумму от 500 до 1000 гривен коснется почти двух миллионов пенсионеров; около 2,5 млн пенсионеров после пересчета получат надбавку до 500 гривен; еще три миллиона пенсионеров получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года.

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