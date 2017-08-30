Warner Bros. снимет фильм о суперзлодеях-любовниках Джокере и Харли Квинн
30 августа 2017 г.
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30 августа 2017 г.
Режиссерами фильма, заявленного как криминальная мелодрама, выступят Гленн Фикарра и Джон Рекуа, ранее снявшие такие ленты, как «Эта дурацкая любовь», «Репортерша», «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Фокус», а также сериал «Это мы». Главных персонажей сыграют Джаред Лето и Марго Робби, исполнившие эти роли в «Отряде самоубийц».
Джокер — зловещий клоун из вселенной DC Comics. В картинах о Бэтмене роль антагониста исполняли актеры Сесар Ромеро, Джек Николсон и Хит Леджер. В «Отряде самоубийц», где злодея сыграл Лето, впервые появилась возлюбленная Джокера Харли Квинн.
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