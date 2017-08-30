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Warner Bros. снимет фильм о суперзлодеях-любовниках Джокере и Харли Квинн

Warner Bros. снимет фильм о суперзлодеях-любовниках Джокере и Харли Квинн
Киностудия Warner Bros. снимет спин-офф суперзлодейского боевика «Отряд самоубийц», посвященный персонажам Джокеру и Харли Квинн.

Режиссерами фильма, заявленного как криминальная мелодрама, выступят Гленн Фикарра и Джон Рекуа, ранее снявшие такие ленты, как «Эта дурацкая любовь», «Репортерша», «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Фокус», а также сериал «Это мы». Главных персонажей сыграют Джаред Лето и Марго Робби, исполнившие эти роли в «Отряде самоубийц».

Джокер — зловещий клоун из вселенной DC Comics. В картинах о Бэтмене роль антагониста исполняли актеры Сесар Ромеро, Джек Николсон и Хит Леджер. В «Отряде самоубийц», где злодея сыграл Лето, впервые появилась возлюбленная Джокера Харли Квинн.

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