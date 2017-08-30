Warner Bros. снимет фильм о суперзлодеях-любовниках Джокере и Харли Квинн

Киностудия Warner Bros. снимет спин-офф суперзлодейского боевика «Отряд самоубийц», посвященный персонажам Джокеру и Харли Квинн.

Режиссерами фильма, заявленного как криминальная мелодрама, выступят Гленн Фикарра и Джон Рекуа, ранее снявшие такие ленты, как «Эта дурацкая любовь», «Репортерша», «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Фокус», а также сериал «Это мы». Главных персонажей сыграют Джаред Лето и Марго Робби, исполнившие эти роли в «Отряде самоубийц».



23 августа сообщалось, что Warner Bros. планирует создать еще одну картину, посвященную Джокеру. Фильм, режиссером которого выступит Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Школа негодяев»), а продюсером — Мартин Скорсезе («Отступники», «Славные парни», «Таксист», «Остров проклятых»), расскажет о молодости злодея.

Джокер — зловещий клоун из вселенной DC Comics. В картинах о Бэтмене роль антагониста исполняли актеры Сесар Ромеро, Джек Николсон и Хит Леджер. В «Отряде самоубийц», где злодея сыграл Лето, впервые появилась возлюбленная Джокера Харли Квинн.