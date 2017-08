Тейлор Свифт новым клипом побила рекорд по просмотрам за сутки

Новый клип американской певицы Тейлор Свифт побил рекорд по просмотрам за сутки.

Ролик на песню Look What You Made Me Do, опубликованный 27 августа, за первые 24 часа посмотрели 28 миллионов человек. Ранее рекорд принадлежал синглу Hello британской исполнительницы Адель, видео на который за сутки набрало 27,7 миллиона просмотров в 2015 году.

На момент написания заметки клип Look What You Made Me Do преодолел отметку в 49 миллионов.

В ролике артистка вылезает из могилы, грабит банк, командует толпой полуголых девушек в БДСМ-наряде и принимает ванну из драгоценностей.

Трек Look What You Made Me Do войдет в предстоящий альбом Reputation, релиз которого состоится в ноябре.