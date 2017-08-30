Почему возникает анарексия
30 августа 2017 г.
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30 августа 2017 г.
Анализ геномов 93 человек, у каждого из которых ранее было обнаружено расстройство приема пищи, позволил найти 431 ген, связанный с данной группой синдромов, которые сформировали две группы. Первая отвечает за контроль аппетита, потребление и переваривание пищи, вторая оказалась связанной с иммунной системой. Риск развития нарушений пищевого поведения, по оценкам ученых, на 50-80 процентов зависит от генетических факторов.
Согласно оценкам ученых, в США около 30 миллионов мужчин и женщин в течение своей жизни столкнутся с нарушениями пищевого поведения. В среднем каждый двадцатый американец с нервной анорексией, наблюдаемой в течение пяти лет, умрет.
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