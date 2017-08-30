Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Зубарева, 55 до 14:00 30.08.17 г.

Киевский район: ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 30.08.17 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 10 (п. №1, стояк) до 17:00 30.08.17 г., ул. Дружбы Народов, 218 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 130-а (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 77 (п. №1) до 20:00 30.08.17 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 206-а (п. №1, спаренный стояк), проезд Стадионный, 10/1 (спаренный стояк) до 17:00 30.08.17 г.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 47 (п. №2, стояк) до 20:00 30.08.17 г., пр. Новобаварский (Ильича), 103-а (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 31.08.17 г., ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (п. №1, стояк) до 20:00 31.08.17 г.

Слободской район: ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №8) до 20:00 30.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1) до 20:00 30.08.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 75 (п. №11, стояк) до 17:00 30.08.17 г., ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Зачепиловская, 2-71 (ч/с), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №2, стояк) до 20:00 30.08.17 г.

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