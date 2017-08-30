На ХТЗ полицейские задержали грабителя 30 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковские полицейские задержали 25-летнего жителя области за совершение грабежа.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сотружники Индустриального отдела полиции разоблачили парня, который среди бела дня сорвал с женщины золотую цепочку.



Происшествие случилось около 10:00 возле станции метро "Тракторный завод". К 64-летней жительнице района подбежал неизвестный, сорвал с шеи золотую цепочку и быстро убежал. Женщина немедленно позвонила в полицию.



Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и оперативно по приметам задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Харьковской области. Вещественное доказательство изъято.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.