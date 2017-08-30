Происшествия

  • 188
    •  / 

На ХТЗ полицейские задержали грабителя

На ХТЗ полицейские задержали грабителя
Харьковские полицейские задержали 25-летнего жителя области за совершение грабежа.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сотружники Индустриального отдела полиции разоблачили парня, который среди бела дня сорвал с женщины золотую цепочку.

Происшествие случилось около 10:00 возле станции метро "Тракторный завод". К 64-летней жительнице района подбежал неизвестный, сорвал с шеи золотую цепочку и быстро убежал. Женщина немедленно позвонила в полицию.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и оперативно по приметам задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Харьковской области. Вещественное доказательство изъято.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3464 грн
100 USD 2544.06 грн
100 EUR 3065.08 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи