В Украине запустили электронный реестр нуждающихся в инсулинотерапии пациентов 30 августа 2017 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения Украины запустило работу электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

"Во исполнение Постановления КМУ № 239 "Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина" от 23.03.2016 года Минздрав Украины ввело работу электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии", - говорится в сообщениисообщает пресс-служба ведомства.



По официальной статистике, в Украине есть 220 тыс. инсулинозависимых пациентов, тогда как, в электронный реестр пока таких пациентов было внесено 174 тыс. Таким образом, эти данные указывают на наличие около 46 тыс. несуществующих больных, включались в обоснование количества денег на закупку препаратов инсулина за средства государственного бюджета.



Так, в течение последних восьми месяцев большинство областей перешли на пользование единым реестром и работают по процедуре реимбурсации. На сегодняшний день области лучше подготовлены к работе через реестр (Полтавская, Черниговская, Винницкая), уже значительно экономят на закупке препаратов инсулина.



Однако задержка внедрения работы электронного реестра пациентов создает условия для существования коррупционных рисков и неоправданной траты бюджетных средств.



Отмечено, что введение реестра позволяет государству избежать необоснованных закупок на десятки миллионов гривен. Соответственно, эта экономия позволит обеспечивать бесперебойную поставку высококачественных препаратов инсулина каждому пациенту.