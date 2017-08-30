Каким будет госбюджет-2018 30 августа 2017 г. источник 0 0

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год формируется в соответствии с приоритетами продолжения децентрализации и укрепления местных бюджетов, повышения социальных стандартов, стимулирования промышленности и создания новых рабочих мест.

Об этом написал министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, комментируя итоги обсуждения местных бюджетов на 2018 год с представителями органов местного самоуправления, Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки.



По словам министра, участники встречи обсудили механизмы контроля за эффективным использованием средств на местах и проанализировали показатели межбюджетных отношений.



Также Данилюк отметил, что участники встречи сосредоточили внимание на важности создания новой формулы распределения образовательной субвенции на 2018 год и обсудили вопрос внедрения новых методов финансирования первичной медицинской помощи, на которую в 2018 году предполагается направить 14,3 млрд грн.