Экономика

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Каким будет госбюджет-2018

Каким будет госбюджет-2018
Проект государственного бюджета Украины на 2018 год формируется в соответствии с приоритетами продолжения децентрализации и укрепления местных бюджетов, повышения социальных стандартов, стимулирования промышленности и создания новых рабочих мест.
Об этом написал министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, комментируя итоги обсуждения местных бюджетов на 2018 год с представителями органов местного самоуправления, Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки.

По словам министра, участники встречи обсудили механизмы контроля за эффективным использованием средств на местах и проанализировали показатели межбюджетных отношений.

Также Данилюк отметил, что участники встречи сосредоточили внимание на важности создания новой формулы распределения образовательной субвенции на 2018 год и обсудили вопрос внедрения новых методов финансирования первичной медицинской помощи, на которую в 2018 году предполагается направить 14,3 млрд грн.

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