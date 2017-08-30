В Умани на иудейский Новый год ожидают более 30 тысяч хасидов 30 августа 2017 г. источник 0 0

С 20 по 21 сентября в Умани состоится ежегодное празднование Нового года по иудейскому календарю. По этому случаю Украина готовится принять более 30 тыс. человек из более чем 20 стран мира.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, общественный порядок будет обеспечивать полиция вместе с сотрудниками Нацгвардии. В этом году для обеспечения публичной безопасности планируется привлечь около 500 полицейских, а также по меньшей мере 15 сотрудников полиции государства Израиль, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Также в охране общественного порядка будет задействован новый подраздел - тактическая полиция, основная задача которой - обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий.



Князев подчеркнул снижение количества правонарушений и повышение лояльности граждан в предыдущие годы.



"В прошлом году не было зафиксировано существенных правонарушений. Более того, мы отслеживаем экономический бум и развитие отношений между местными жителями и паломниками во время празднований", - отметил он.



Посол государства Израиль в Украине Елиав Белоцерковски в свою очередь поблагодарил за плодотворное сотрудничество.



Напомним, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Р. Нахмана отпраздновать Рош-га-Шан. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область Украины) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.