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Владимир Кличко написал книгу

Владимир Кличко написал книгу
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко написал книгу, которую 29 августа презентовал в Берлине.
Книга носит название Challenge Management, она пока издана только на немецком языке. Книга посвящена экономике и бизнес-процессам – "Управление вызовами: что вы можете узнать как менеджер от успешного спортсмена".

На 256 страницах Владимир рассказывает о своих 12-ти способах управления вызовами, делится секретами своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, способствовали ему в достижении целей и преодолении трудностей.

На презентации Кличко отметил, что стоит в начале "второй карьеры", которая, по его словам, "будет не менее захватывающая, чем первая". Он собирается сконцентрироваться на "корпоративном дизайне и философии марки "Кличко".

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