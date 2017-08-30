Польский спортсмен впервые в истории переплыл Балтийское море 30 августа 2017 г. источник 0 0

Поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море. Пловец одолел 100 километров, разделяющих польский город Колобжег и датский остров Борнхольм, за 28,5 часов.

Как передает Польское радио, мастера спорта сопровождало небольшое судно. На некоторых отрезках пути высота волн достигала двух метров, температура воды не превышала 20 градусов.



Это была вторая попытка поляка переплыть Балтийское море. В прошлом году он прервал заплыв через восемь часов после старта в связи с состоянием здоровья.



26-летний польский пловец родился в Эльблонге. В 2015 году он переплыл 41-километровый пролив Ла-Манш за 8 часов и 48 минут, установив рекорд Польши.