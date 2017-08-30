Спорт

  • 95
    •  / 

Польский спортсмен впервые в истории переплыл Балтийское море

Польский спортсмен впервые в истории переплыл Балтийское море
Поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море. Пловец одолел 100 километров, разделяющих польский город Колобжег и датский остров Борнхольм, за 28,5 часов.
Как передает Польское радио, мастера спорта сопровождало небольшое судно. На некоторых отрезках пути высота волн достигала двух метров, температура воды не превышала 20 градусов.

Это была вторая попытка поляка переплыть Балтийское море. В прошлом году он прервал заплыв через восемь часов после старта в связи с состоянием здоровья.

26-летний польский пловец родился в Эльблонге. В 2015 году он переплыл 41-километровый пролив Ла-Манш за 8 часов и 48 минут, установив рекорд Польши.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3464 грн
100 USD 2544.06 грн
100 EUR 3065.08 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи