Экономика

  • 97
    •  / 

Харьковская область наращивает промышленное производство

Харьковская область наращивает промышленное производство
За первое полугодие 2017 года объемы промышленного производства в Харьковской области увеличились на 9%, что превышает запланированный программой показатель.
Как сообщила заместитель директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации  - начальник управления аналитики, прогнозирования и сведения информации Ирина Коновалова, строительными предприятиями за полгода выполнено работ на 4,6 млрд. грн., что соответствует пятому месту по Украине.

За первое полугодие этого года финансовый результат деятельности крупных и средних промышленных предприятий области составил 2 млрд. 668 млн грн. прибыли. Основная часть прибыли сформирована предприятиями машиностроения.

Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,2%, что превышает запланированный программой показатель и средний показатель по Украине, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3464 грн
100 USD 2544.06 грн
100 EUR 3065.08 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи