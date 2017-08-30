Харьковская область наращивает промышленное производство 30 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

За первое полугодие 2017 года объемы промышленного производства в Харьковской области увеличились на 9%, что превышает запланированный программой показатель.

Как сообщила заместитель директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации - начальник управления аналитики, прогнозирования и сведения информации Ирина Коновалова, строительными предприятиями за полгода выполнено работ на 4,6 млрд. грн., что соответствует пятому месту по Украине.



За первое полугодие этого года финансовый результат деятельности крупных и средних промышленных предприятий области составил 2 млрд. 668 млн грн. прибыли. Основная часть прибыли сформирована предприятиями машиностроения.



Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,2%, что превышает запланированный программой показатель и средний показатель по Украине, сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.