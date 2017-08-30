Шоу "Круче всех" на "Интере": премьера нового формата на украинском ТВ 30 августа 2017 г. источник 0 0

10 сентября в 18.30 на телеканале "Интер" – премьера уникального для украинского телевидения формата: динамичное, зрелищное детское талант-шоу "Круче всех".