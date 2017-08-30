Происшествия

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В Харькове неизвестные избили депутата облсовета

В Харькове неизвестные избили депутата облсовета
Под подъездом своего дома сегодня, 30 августа, был сильно избит депутат Харьковского облсовета Дмитро Булах, сообщает IT sektor.
По данным правоохранителей, в 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что на пр. Московском неизвестные напали на 34-летнего мужчину. Пострадавшего обнаружил его товарищ, который и сообщил о происшествии.

Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы. На место происшествия и в больницу выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

По распоряжению начальника харьковской полиции Анатолия Дмитриева ситуация взята под личный контроль. Работниками полиции начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц и задержания злоумышленников. Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации преступления.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского облсовета. Родился 20 июля 1983 года в Харькове. В 2013 году окончил полный курс по специальности «Социология» Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

С января по апрель 2004 работал в должности менеджера по внешнеэкономическим связям ООО «НПП Система + Сервис». С июля 2008 года и по настоящее время - частный предприниматель.

Член политической партии «Объединение «Самопомощь».

Основатель Харьковского антикоррупционного центра.

25 октября 2015 избран депутатом Харьковского областного совета VII созыва.

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