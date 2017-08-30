В Харькове неизвестные избили депутата облсовета

Под подъездом своего дома сегодня, 30 августа, был сильно избит депутат Харьковского облсовета Дмитро Булах, сообщает IT sektor.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского облсовета. Родился 20 июля 1983 года в Харькове. В 2013 году окончил полный курс по специальности «Социология» Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.



С января по апрель 2004 работал в должности менеджера по внешнеэкономическим связям ООО «НПП Система + Сервис». С июля 2008 года и по настоящее время - частный предприниматель.



Член политической партии «Объединение «Самопомощь».



Основатель Харьковского антикоррупционного центра.



25 октября 2015 избран депутатом Харьковского областного совета VII созыва.

По данным правоохранителей, в 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что на пр. Московском неизвестные напали на 34-летнего мужчину. Пострадавшего обнаружил его товарищ, который и сообщил о происшествии.Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы. На место происшествия и в больницу выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.По распоряжению начальника харьковской полиции Анатолия Дмитриева ситуация взята под личный контроль. Работниками полиции начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц и задержания злоумышленников. Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации преступления.