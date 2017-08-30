Спорт

  • 64
    •  / 

Богдан Бондаренко стал бронзовым призером «Бриллиантовой лиги»

Богдан Бондаренко стал бронзовым призером «Бриллиантовой лиги»
На финальном этапе международных соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который состоялся в швейцарском Цюрихе, харьковчанин Богдан Бондаренко занял третье место в секторе для прыжков в высоту.
Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации.

Из-за череды травм финал "Бриллиантовой лиги" стал для Богдана лишь пятым турниром в этом сезоне, но он доказал, что результат на чемпионате мира в Лондоне, где он занял лишь девятое место, был случайностью.

В Цюрихе харьковчанин начал выступление с высоты 2.20 м, которую преодолел со второй попытки. Потом покорил со второй попытки 2.24 м, с третьей - 2.28 м и со второй - 2.31 м. К сожалению, следующую высоту – 2.33 м - преодолеть не удалось.

Таким образом, с результатом 2.31 м Богдан Бондаренко занял третье место. Такой же результат показал Маджид Эддин Газал из Сирии, но по использованным попыткам смог обойти украинца и занял второе место. Победу праздновал катарец Мутаз Эсса Баршим, который прыгнул на 2.36 м.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3464 грн
100 USD 2544.06 грн
100 EUR 3065.08 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи