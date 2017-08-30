Богдан Бондаренко стал бронзовым призером «Бриллиантовой лиги» 30 августа 2017 г. источник 0 0

На финальном этапе международных соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который состоялся в швейцарском Цюрихе, харьковчанин Богдан Бондаренко занял третье место в секторе для прыжков в высоту.

Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации.



Из-за череды травм финал "Бриллиантовой лиги" стал для Богдана лишь пятым турниром в этом сезоне, но он доказал, что результат на чемпионате мира в Лондоне, где он занял лишь девятое место, был случайностью.



В Цюрихе харьковчанин начал выступление с высоты 2.20 м, которую преодолел со второй попытки. Потом покорил со второй попытки 2.24 м, с третьей - 2.28 м и со второй - 2.31 м. К сожалению, следующую высоту – 2.33 м - преодолеть не удалось.



Таким образом, с результатом 2.31 м Богдан Бондаренко занял третье место. Такой же результат показал Маджид Эддин Газал из Сирии, но по использованным попыткам смог обойти украинца и занял второе место. Победу праздновал катарец Мутаз Эсса Баршим, который прыгнул на 2.36 м.