Кабмин продлил срок погашения военных облигаций до конца года 30 августа 2017 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины продлил срок погашения и выплаты дохода по казначейским обязательствам "Военные" серии "В" учреждениями государственного "Ощадбанка" до 31 декабря 2017 года.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, это решение позволит владельцам бумаг, не успевшим предъявить их для погашения в установленные сроки, вернуть инвестированные средства вместе с начисленным купонным доходом.



Минфин напомнил, что при погашении казначейских обязательств выплачивается их номинальная стоимость и доход по неоплаченным купонам.



Напомним, Кабинет министров Украины утвердил условия размещения и погашения казначейских обязательств "Военные" в апреле 2014 года. Размещение бумаг проводилось в 2014-2015 годы в объеме 100 миллионов гривень сроком обращения 24 месяца и номинальной стоимостью 1000 гривень по ставке7% годовых. "Ощадбанк" прекратил погашение казначейских обязательств и выплату дохода по ним 18 мая 2017 года.