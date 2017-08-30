В Украине уравняют права отца и матери на ребенка 30 августа 2017 г. источник 0 0

Европейский суд обязал Украину ввести новые правила распределения родительских прав над несовершеннолетними при разводах. Теперь украинские суды должны уравнять в праве опеки отца и мать.

Новые правила вступят в силу 1 октября.



До сих пор суд в основном становился на сторону матери, которая имела больше прав на то, чтобы ребенок остался с ней. В Высшем специализированном суде говорят, что оспаривать европейские рекомендации не будут, поэтому украинцам следует готовиться к новациям в этой отрасли права.



По новым правилам, при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние. Приоритетом при этом должны стать интересы ребенка, следовательно, группой риска могут стать безработные матери, которые жили за деньги супругов.