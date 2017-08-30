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Правительство определило главные законопроекты новой сессии

Правительство определило главные законопроекты новой сессии
Кабинет министров определил ряд главных законопроектов седьмой сессии Верховной Рады, которые, по его мнению, должны быть приняты безотлагательно.
Документы касаются сферы образования, медицины, пенсионной системы, а также новых стандартов в финансовой сфере, управлении государственной собственностью и административном управлении.

Речь идет о законопроектах:

  •     №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" (принят в первом чтении)
  •     №6615 "О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения"
  •     №6616 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения"
  •     №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о повышении пенсий"
  •     №3491-д "Об образовании" (принят в первом чтении)
  •     №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (принят в первом чтении)
  •     №6604 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об обеспечении государственных финансовых гарантий медицинских услуг и лекарственных средств"
  •     №4685 "Об электронных доверительных услугах" (принят в первом чтении)
  •     №4646 "О внесении изменений в Закон Украины о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине (об улучшении некоторых положений)"

По мнению правительства, принятие этого пакета даст государству шанс на укрепление экономики и усиление международных позиций.

Напомним, что седьмая сессия парламента начнется 5 сентября.

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