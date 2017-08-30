Правительство определило главные законопроекты новой сессии

Документы касаются сферы образования, медицины, пенсионной системы, а также новых стандартов в финансовой сфере, управлении государственной собственностью и административном управлении.
Речь идет о законопроектах:
- №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" (принят в первом чтении)
- №6615 "О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения"
- №6616 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения"
- №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о повышении пенсий"
- №3491-д "Об образовании" (принят в первом чтении)
- №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (принят в первом чтении)
- №6604 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об обеспечении государственных финансовых гарантий медицинских услуг и лекарственных средств"
- №4685 "Об электронных доверительных услугах" (принят в первом чтении)
- №4646 "О внесении изменений в Закон Украины о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине (об улучшении некоторых положений)"
По мнению правительства, принятие этого пакета даст государству шанс на укрепление экономики и усиление международных позиций.
Напомним, что седьмая сессия парламента начнется 5 сентября.