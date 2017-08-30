Харьковчанка оказалась в беде в другой стране

Два года назад у Надежды Вюнник обнаружили злокачественную опухоль, через полгода сделали операцию – и спустя какое-то время жизнь стала налаживаться. Надя получила сертификат на преподавание английского языка и уехала обучать детей в Китай. Вероятно, это и стало роковой ошибкой. В чужой стране случился рецидив.

Родители Надежды – Вюнник Геннадий Михайлович (телефон в России +79240067747), Татьяна Владимировна (телефон в Украине +380637000521). Карта «Приватбанка»: 4149 4978 5668 6508 (Вюнник Татьяна Владимировна).

Вот что рассказала мама Надежды Татьяна Вюнник:– Сказать, что в нашей семье был шок, когда два года назад у Наденьки обнаружили опухоль в голове, – это ничего не сказать. Полтора года назад пришлось делать операцию, опухоль оказалась злокачественной. Прошли лечение в центре томотерапии города Кропивницкого. Верили, что болезнь отступила. Надя проверялась, делала томографию, сдавала анализы. В мае этого года она окончила по интернету международные курсы английского языка, получила сертификаты, разрешающие преподавать за рубежом и уехала в Шанхай учить детишек.Если бы все вернуть, я бы попыталась отговорить Наденьку ехать в Китай. А тогда я понимала, что моя дочь хочет жить полноценной жизнью, не чувствовать себя инвалидом. Она присылала радостные сообщения, фотографии, а в это время болезнь прогрессировала. В августе я отдыхала в Карпатах, когда мне позвонила врач из Кропивницкого и сообщила о рецидиве Надиной болезни – несколько дней Надя писала доктору, что у нее пропадает речь, нарушена координация, появились проблемы с памятью. Надя просила подругу из Харькова купить ей билет на 9 августа, но рейс перенесли на 12 августа, и вылететь самостоятельно дочка уже не смогла.Мой муж работает по контракту в Туркмении. Как только узнал о Надином рецидиве, сразу прилетел в Киев. Открыл визу в Китай, купил билет на 18 августа и два обратных на 20 августа – себе и Наде. Я ждала их в Киеве. В Шанхае всю неделю за Надей в больнице ухаживали волонтеры, наши соотечественники. Один из них, Борис, встретил мужа, привез к Наде в больницу. Лететь Наденька не смогла, поездом они добрались до Пекина. Там их встретил консул, отвез в больницу. Палаты были переполнены. Кровать Нади стояла в коридоре. Муж четверо суток просидел у нее в ногах, носил на руках в туалет и был просто в отчаянии.Я написала волонтерам в Шанхай, они подключили волонтеров в Пекине. Незнакомые люди помогали едой, одеждой, дежурили возле Нади, чтобы муж мог выспаться и помыться. В Китае собрали деньги, чтобы оплатить медицинское сопровождение в поезде до границы с Россией. В России родственники продали машину, чтобы оплатить транспортировку Нади от границы в онкоклинику. Сейчас моей дочери вводят препараты. Каждый укол более 100 тысяч рублей. Сколько их понадобится, никто не знает. Наденька находится в клинике Falck во Владивостоке. Я очень люблю ее, помогите спасти мою дочь, умоляю.