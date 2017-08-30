Общество

  • 53
    •  / 

Харьковчанка оказалась в беде в другой стране

Харьковчанка оказалась в беде в другой стране
Два года назад у Надежды Вюнник обнаружили злокачественную опухоль, через полгода сделали операцию – и спустя какое-то время жизнь стала налаживаться. Надя получила сертификат на преподавание английского языка и уехала обучать детей в Китай. Вероятно, это и стало роковой ошибкой. В чужой стране случился рецидив.
Вот что рассказала мама Надежды Татьяна Вюнник:

– Сказать, что в нашей семье был шок, когда два года назад у Наденьки обнаружили опухоль в голове, – это ничего не сказать. Полтора года назад пришлось делать операцию, опухоль оказалась злокачественной. Прошли лечение в центре томотерапии города Кропивницкого. Верили, что болезнь отступила. Надя проверялась, делала томографию, сдавала анализы. В мае этого года она окончила по интернету международные курсы английского языка, получила сертификаты, разрешающие преподавать за рубежом и уехала в Шанхай учить детишек.

Если бы все вернуть, я бы попыталась отговорить Наденьку ехать в Китай. А тогда я понимала, что моя дочь хочет жить полноценной жизнью, не чувствовать себя инвалидом. Она присылала радостные сообщения, фотографии, а в это время болезнь прогрессировала. В августе я отдыхала в Карпатах, когда мне позвонила врач из Кропивницкого и сообщила о рецидиве Надиной болезни – несколько дней Надя писала доктору, что у нее пропадает речь, нарушена координация, появились проблемы с памятью. Надя просила подругу из Харькова купить ей билет на 9 августа, но рейс перенесли на 12 августа, и вылететь самостоятельно дочка уже не смогла.

Мой муж работает по контракту в Туркмении. Как только узнал о Надином рецидиве, сразу прилетел в Киев. Открыл визу в Китай, купил билет на 18 августа и два обратных на 20 августа – себе и Наде. Я ждала их в Киеве. В Шанхае всю неделю за Надей в больнице ухаживали волонтеры, наши соотечественники. Один из них, Борис, встретил мужа, привез к Наде в больницу. Лететь Наденька не смогла, поездом они добрались до Пекина. Там их встретил консул, отвез в больницу. Палаты были переполнены. Кровать Нади стояла в коридоре. Муж четверо суток просидел у нее в ногах, носил на руках в туалет и был просто в отчаянии.

Я написала волонтерам в Шанхай, они подключили волонтеров в Пекине. Незнакомые люди помогали едой, одеждой, дежурили возле Нади, чтобы муж мог выспаться и помыться. В Китае собрали деньги, чтобы оплатить медицинское сопровождение в поезде до границы с Россией. В России родственники продали машину, чтобы оплатить транспортировку Нади от границы в онкоклинику. Сейчас моей дочери вводят препараты. Каждый укол более 100 тысяч рублей. Сколько их понадобится, никто не знает. Наденька находится в клинике Falck во Владивостоке. Я очень люблю ее, помогите спасти мою дочь, умоляю.

Родители Надежды – Вюнник Геннадий Михайлович (телефон в России +79240067747), Татьяна Владимировна (телефон в Украине +380637000521). Карта «Приватбанка»: 4149 4978 5668 6508 (Вюнник Татьяна Владимировна).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.3464 грн
100 USD 2544.06 грн
100 EUR 3065.08 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи