Общество

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В Холодногорской колонии состоялось сразу две свадьбы

В Холодногорской колонии состоялось сразу две свадьбы
В один день, 29 августа,в Государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» состоялось сразу две свадьбы.
Представительница ЗАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала браки обоих пар и выдала свидетельства, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Также молодожены получили множество теплых поздравлений, напутствий и добрых пожеланий. От имени администрации учреждения молодым супругам были предоставлены внеочередные длительные свидания, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин искренне поздравил молодоженов и отметил, что заключение брака в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность стать более ответственными к своей жизни.

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