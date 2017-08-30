Крупная европейская компания начала поставки газа в Украину

PKN Orlen в августе начал поставлять в Украину и природный газ.

PKN Orlen - одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих компаний. Управляет семью НПЗ в Польше, Чехии и Литве, включая ультрасовременный НПЗ в Плоцке. Также PKN Orlen управляет сетью из 2679 АЗС в Польше, Германии, Чехии и Литве. Группа - один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Как сообщили enkorr в Консалтинговой группе А-95, единственным получателем ресурса пока является Сокар Украина. Газ поступает через газоизмерительную станцию Германовичи на польской границе. По оперативным данным, в первой половине августа PKN Orlen поставил в Украину до 6 млн кубов.PKN Orlen, помимо трейдинга природным газом, через свою дочернюю компанию Orlen Upstream занимается и его добычей в Польше и Канаде.По результатам семи месяцев 2017 года группа PKN Orlen поставила в Украину порядка 360 тыс. т бензинов и дизтоплива, что составляет 10,5% в структуре импорта.SOCAR вышел на рынок природного газа Украины в конце 2016 года и уже в середине 2017-го стал одним из крупнейших импортеров ресурса.