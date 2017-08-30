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«Жилстрой-2» в женской Лиге чемпионов: отсутствие опыта сказалось на результате

«Жилстрой-2» в женской Лиге чемпионов: отсутствие опыта сказалось на результате
В десяти городах европейских городах завершились групповые отборочные турниры женской Лиги чемпионов, и в одном из них, в румынском городе Клуж-Напока, выступал чемпион Украины – харьковский «Жилстрой-2».
Для «Жилстроя-2» это был дебют в главном континентальном клубном турнире, и отсутствие опыта во многом сказалось на результате. В первый игровой день харьковчанки встречались с хозяйками турнира – местной «Олимпией» - и уступили – 0:1. Этот единственный мяч румынка Карп забила на 33-й минуте. В другом поединке стартового дня шотландский «Хиберниан» разгромил команду «Суонси» из Уэльса – 5:0. Ключевой для наших землячек стала встреча второго игрового дня с «Хибернианом». На 43-й минуте Яна Малахова вывела вперед «Жилстрой-2» - 1:0, и это минимальное преимущество харьковчанки сохраняли до 80-й минуты, когда Грэм восстановила равновесие – 1:1, оставив нашей команде лишь совсем минимальные шансы на выход из группы (да и то, скорее, теоретические). «Олимпия», выиграв у «Суонси» -3:0, стала перед заключительным игровым днем единоличным лидером нашей группы В.

В поединке с аутсайдером – «Суонси» - футболистки «Жилстроя-2» проблем не испытали, разгромив валлиек – 9:0. Кстати, это клубный рекорд результативности харьковчанок в Лиге чемпионов. Уже на 2-й минуте Ирина Василюк открыла счет, а на 6-й Яна Калинина забила второй мяч. Потом «дуплетом» выстрелила Татьяна Полюхович, забившая на 20-й и 30-й минутах, а перед самым перерывом, на 44-й, Анастасия Скорынина установила итоговый счет первого тайма – 5:0. Во втором тайме харьковчанки продолжили «выносить» соперниц. На 55-й минуте отличилась Вера Дятел, на 57-й Скорынина оформила «дубль», на 60-й ворота «Суонси» поразила Яна Малахова, а уже на четвертой минуте компенсированного времени Татьяна Полюхович сделала «хет-трик», и «Жилстрой-2» победил – 9:0.

Но в параллельном матче встречались «Олимпия» и «Хиберниан». И ничья - 1:1 принесла румынкам первое место с 7 очками и путевку в 1/16 финала, а шотландки с 5 очками стали в группе вторыми и никуда не прошли, поскольку лучшим среди команд, занявших в своих группах вторые места, стал швейцарский «Цюрих». Он набрал в группе F 7 очков и вместе с победителем своего квартета – белорусским ФК «Минск» - продолжит борьбу в 1/16 финала. За бортом Лиги чемпионов остались и «Жилстрой-2», занявший с 4 очками третье место, и «Суонси», замкнувший турнирную таблицу нашей группы с нолем в графе набранных очков.
Теперь футболисткам «Жилстроя-2» предстоит полностью сосредоточиться на выступлении в чемпионате Украины, который пока лишь набирает темп.

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