Харьковская полиция рапортует о снижении уровня преступности 30 августа 2017 г. источник 0 0

В Харьковской области по итогам первого полугодия наблюдается существенное уменьшение преступности.

Об этом членам постоянной комиссии областного совета по правовым вопросам, регуляторной политике, законности, общественного порядка, борьбы с коррупцией и преступностью сообщил заместитель начальника Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Главного управления Нацполиции в Харьковской области Юрий Чепенко.



По его словам, на 41% уменьшилось количество особо тяжких преступлений, в два раза меньше совершено преступлений против жизни и здоровья граждан, почти на треть уменьшилось количество совершенных преступлений против собственности.



"Уровень раскрытия преступлений существенно вырос по сравнению с началом года - с 18 до 25%", - отметил Чепенко.



Также он добавил, что органами прокуратуры за первое полугодие этого года составлен 161 админпротокол относительно 76 человек в сфере противодействия коррупции. Инициировано проведение служебных расследований касаемо 550 человек и к ответственности привлечено 26 коррупционеров.