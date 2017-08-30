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Харьковская полиция рапортует о снижении уровня преступности

Харьковская полиция рапортует о снижении уровня преступности
В Харьковской области по итогам первого полугодия наблюдается существенное уменьшение преступности.
Об этом членам постоянной комиссии областного совета по правовым вопросам, регуляторной политике, законности, общественного порядка, борьбы с коррупцией и преступностью сообщил заместитель начальника Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Главного управления Нацполиции в Харьковской области Юрий Чепенко.

По его словам, на 41% уменьшилось количество особо тяжких преступлений, в два раза меньше совершено преступлений против жизни и здоровья граждан, почти на треть уменьшилось количество совершенных преступлений против собственности.

"Уровень раскрытия преступлений существенно вырос по сравнению с началом года - с 18 до 25%", - отметил Чепенко.

Также он добавил, что органами прокуратуры за первое полугодие этого года составлен 161 админпротокол относительно 76 человек в сфере противодействия коррупции. Инициировано проведение служебных расследований касаемо 550 человек и к ответственности привлечено 26 коррупционеров.

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