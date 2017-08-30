Экономика

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Американская корпорация инвестирует 650 миллионов в украинские энергопроекты

Американская корпорация инвестирует 650 миллионов в украинские энергопроекты
Корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC) планирует инвестировать 650 миллионов долларов в ряд новых проектов в Украине.
"В непосредственных планах нашей корпорации находятся проекты по инвестированию 250 миллионов долларов на новый проект с "Энергоатомом". Еще одно соглашение в стадии заключения - по строительству энергообъектов в Запорожье. Это будет проект на 400 миллионов долларов", - заявил президент корпорации Рей Вошберн в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Президент OPIC поблагодарил за помощь в подготовке этих проектов министра финансов Александра Данилюка. Также Вошберн сообщил о достижении договоренностей по двум проектам в Украине на поддержку малого бизнеса.

"Мы уже провели первые встречи, которые дали старт этим проектам", - добавил он.

Кроме того, президент OPIC сообщил о ведении переговоров по еще одному проекту, не уточняя подробностей и суммы инвестиций.

"Мы заинтересованы в углублении экономических связей между двумя станами и очень символично, что моя первая поездка после назначения именно сюда", - подчеркнул Вошберн.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что двухстороннее сотрудничество будет успешным, и поблагодарил США за поддержку страны.

"Глубоко убежден, что мы сможем в дальнейшем обеспечить более динамический экономический рост. Нам для этого нужны инвестиции, и я думаю, что в рамках нашего сотрудничества мы сможет определить те приоритеты, которые будут выгодны обоим сторонам", - сказал глава правительства.

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