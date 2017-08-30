Перед матчем Украина - Турция на «Металлисте» состоится концерт 30 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В рамках поддержки Украины перед началом матча 2 сентября на поле "Металлиста" Федерацией футбола Украины и фан-движением болельщиков национальной сборной "Верны сборной" будет организован праздничный концерт "Болеем за Украину".

Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, дети-финалисты самых известных певческих проектов страны, таких как "Голос дети", "Национальный отбор детского Евровидения", "Таврийские игры", "Славянский базар» и других споют для болельщиков и игроков главной команды страны.



Среди участников концерта - Анастасия Багинская, Иванна Решко, Андрей Бойко, Лера Лысенко, Таня Алексеенко, Полина Рыжак, Виталина Мусиенко, а также исполнитель гимна фан-движения "Верны сборной" Александр Лучанко.



Начало концерта - в 19:30.



Напомним, 2 сентября на стадионе ОСК "Металлист" состоится матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу между национальными сборными Украины и Турции.

