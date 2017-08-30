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Перед матчем Украина - Турция на «Металлисте» состоится концерт

Перед матчем Украина - Турция на «Металлисте» состоится концерт
В рамках поддержки Украины перед началом матча 2 сентября на поле "Металлиста" Федерацией футбола Украины и фан-движением болельщиков национальной сборной "Верны сборной" будет организован праздничный концерт "Болеем за Украину".
Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, дети-финалисты самых известных певческих проектов страны, таких как "Голос дети", "Национальный отбор детского Евровидения", "Таврийские игры", "Славянский базар» и других споют для болельщиков и игроков главной команды страны.

Среди участников концерта - Анастасия Багинская, Иванна Решко, Андрей Бойко, Лера Лысенко, Таня Алексеенко, Полина Рыжак, Виталина Мусиенко, а также исполнитель гимна фан-движения "Верны сборной" Александр Лучанко.

Начало концерта - в 19:30.

Напомним, 2 сентября на стадионе ОСК "Металлист" состоится матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу между национальными сборными Украины и Турции.

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