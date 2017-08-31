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Цена на автогаз бьет рекорды

Цена на автогаз бьет рекорды
Цена на автогаз бьет рекорды Все чаще меняющиеся на харьковских АЗС таблички с ценами на автомобильный газ в последнее время приводят водителей в замешательство. Увидев, что стоимость топлива уверенно подбирается к 17 гривнам, многие уже задумались о том, так ли выгодно иметь машину, которая ездит на пропан-бутане.
Только за последние выходные (24-28 августа) розничные цены на сжиженный газ выросли на 0,5-1,0 грн. за литр, достигнув на некоторых заправках новой рекордной отметки в 16,99 грн. Предприниматель Николай, которому по работе много приходится колесить по Харькову и области, уверен, что при таких ценах сэкономить на использовании газобаллонного оборудования, которое он не так давно установил на свое авто, не получится.

- Когда я принимал решение о переоборудовании машины, стоимость литра газа была вдвое меньше цены литра бензина. При этом расход пропан-бутана на 100 км всего в 1,2-1,4 раза больше. После несложных подсчетов я понял, что смогу немного сэкономить на разъездах, и установил на машину газовое оборудование, - объясняет Николай. - Однако радость моя была недолгой. Сегодня сжиженное топливо выходит не дешевле бензина. А если прибавить еще 10 тысяч гривен, которые пришлось выложить за переделку авто, то я начинаю сомневаться, не сделал ли я глупость.

Прораб Алексей Сергеевич из тех же соображений решил не торопиться с установкой газобаллонного оборудования на свой автомобиль. Хотя планы такие были, признается он.

- Честно говоря, я собирался за лето накопить денег и уже осенью «вкинуть» их в машину, - рассказывает Алексей Сергеевич. - Но когда увидел, что творится с ценами на заправках, решил притормозить. Где это видано, чтобы литр газа стоил дороже, чем пол-литра бензина? Правда, говорят, что через месяц-два топливо снова подешевеет, но, думаю, старые цены уже не вернутся. В общем, решил подождать несколько месяцев — посмотреть, что будет дальше.

На заправках на вопрос о ценах отвечают не очень охотно. Мол, на рынке сейчас сложилась такая ситуация, а в убыток себе никто торговать не будет. Так что хотите — покупайте, не хотите — не надо.

Студент Руслан вот уже три года каждое лето подрабатывает на АЗС. Такого резкого подорожания, говорит, не видел ни разу.

- Думаю, тут совпало сразу несколько факторов, - рассуждает он. - От начальства слышал, что газ сейчас в Украине в дефиците — поставщики не справляются с объемами, потому и оптовая цена на него все время растет. А за своими наблюдениями могу добавить, что в последнее время количество авто, работающих на сжиженном топливе, выросло в разы, потому и потреблять стали гораздо больше. Примерно каждый третий-четвертый литр, который у нас продается, — это автогаз. Думаю, с наступлением осени и зимы, когда многие поставят машины в гараж, цены пойдут вниз.

По данным экспертов рынка, за первую половину августа оптовые цены на пропан-бутан выросли на 63% и пересекли отметку в 24 тыс. грн. за тонну. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, сообщает Espreso.

Что касается средней розничной цены, то в конце июля она составляла 10,81 грн./литр, а к концу августа выросла больше чем вполовину.

Подобный скачек цены был почти в это же время год назад. С 23 августа 2016 года начался рост, достигший пика 23 сентября - 13,16 грн./литр. Затем цена начала опускаться.

Санкции не имеют отношения к подорожанию


Некоторые эксперты усмотрели причину дефицита газа в том, что 13 февраля Минэкономразвития на основании материалов СБУ наложило санкции на ряд украинских импортеров топлива и запретило им внешнеэкономическую деятельность. Однако, по словам заместителя главы ведомства Максима Нефедова, санкции министерства не могли повлиять на сегодняшнюю розничную стоимость.

- Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке. Когда выходит приказ о санкциях, он вступает в силу через 40 дней - собственно, чтобы можно было подать апелляцию. В данном случае так и произошло: СБУ изменило представление - и мы отменили приказ до его вступления в силу, - отмечает он.

По словам Нефедова, Минэкономразвития не занимается рынком сжиженного газа и не имеет инструментов влияния на него.

- Мы не следим за этим рынком, у нас нет кнопок «вкл-выкл» или возможностей регулировать цены, - добавил замминистра.

Монополизации рынка не наблюдается


Основная причина нынешнего кризиса и роста цен на сжиженный газ в Украине заключается в нехватке ресурса у поставщиков и производителей, рассказывает в интервью EnKorr глава поставщика российского сжиженного газа Proton Energy Group S.A. (Швейцария) Нисан Моисеев.

- Основная причина – дефицита газа в традиционных для Украины источниках поставок: России, Беларуси, Польше. Ряд заводов остановился на сезонные ремонты, это уже вызвало рост цен в Европе и Черноморском регионе на 10-15%, – говорит Моисеев.

К тому же, по его словам, кризис подхлестнули сезонный рост потребления, нехватка подвижного состава и хранилищ.

- При пиковом потреблении 150 тыс. т в месяц резервуарный парк - всего 40 тыс. т. В период низких цен можно было бы делать запас и плавно проходить пик потребления. Однако нехватка хранилищ предопределяет дороговизну услуг по хранению и рискованность создания запасов, – заявил глава швейцарской компании.

Как передает «Корреспондент», нынешний кризис на рынке автогаза протекает острее, чем летом прошлого года.

- Потребление за год снова выросло, стране надо больше газа, а его нет, – объясняет Моисеев.

В то же время он опроверг версию о том, что причиной роста цен является монополизация рынка.

- В 2017 году импорт сжиженного газа произвело более 90 компаний, в 2016 году было меньше импортеров. Сейчас без проблем завозят газ со всевозможных сухопутных направлений, растут поставки по морю, – заявляет глава Proton Energy Group, ссылаясь на данные украинской таможни.

Россия ввела ограничения для экспорта газа в Украину


Эксперт и главный редактор профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко в интервью Espreso называет и другие причины подорожания сжиженного газа. Например, повышение спроса со стороны населения.

- В Украине дорогой бензин. Даже при снижении мировых цен на нефть в апреле-июле этого года бензин в нашей стране так и не подешевел. Поэтому все больше людей переходят на автогаз. Это и провоцирует компании повышать цены.

Кроме того, добавляет эксперт, сейчас сжиженный газ используют не только автомобилисты, но и зерновые трейдеры.

Осложняют ситуацию на рынке и изменения в импорте. Александр Сиренко отмечает, что основными поставщиками являются Россия, Беларусь и Казахстан. Около 60-80% импорта, по оценкам эксперта, приходится именно на РФ. А там недавно ввели ограничения для экспорта сжиженного газа в Украину.

- По сути, разрешение завозить газ в Украину получили только два российских игрока – «Роснефть» и компания бывшего харьковского олигарха Сергея Курченко. Так как последний в Украину поставлять отказывается, остается всего один поставщик, - поясняет Сиренко.

Что же касается Беларуси, то она неспособна обеспечить потребности украинского рынка в полной мере.

- Часто бывает так, что под видом белорусского в Украину завозят российский газ от компаний, которым нельзя продавать у нас, - уточняет эксперт.

По его словам, Казахстану завозить пропан-бутан к нам до сих пор было не слишком выгодно из-за дороговизны транспортировки. Но теперь, с повышением цены, Украина вызывает больше интереса. То же самое с западными поставщиками - Польшей, Литвой и Румынией. Также в будущем можно ожидать и импорта американского горючего.

Кроме того, участники рынка также отмечают значительные задержки в движении вагонов по территории Украины, особенно в Одесской области.

- Из-за отсутствия тепловозов доставка вагонов под погрузку в Румынию и обратно занимает около 40 дней, работать с таким плечом очень рискованно и дорого, – говорит аналитик консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

По его словам, низкая оборачиваемость вагонов также не позволяет развернуть эффективные поставки газа с моря, из стран, где сегодня цены значительно ниже, чем в Украине.

Дополнительным фактором дестабилизации поставок может стать изменение требований лицензирования перевозок топлива. Контролирующие органы уже анонсировали, что с 1 сентября будут требовать лицензии, но большинство компаний не успеет оформить необходимые документы, пишет «Сегодня».

Что будет дальше?


Большинство экспертов единогласно заявляют: стоимость газа скоро снизится, пишет «Экономическая правда».

- Цены откатятся. Думаю, это произойдет уже в сентябре, как только трейдеры восполнят недостачу ресурса, — говорит заместитель директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

- Естественно, цены не будут такими высокими, — соглашается руководитель агентства ExPro Геннадий Кобаль. — Не может газ стоить больше 1 тыс. дол. за тонну, когда за границей он стоит на 40% дешевле. Пройдет время, компании увидят, что есть спрос, и завезут ресурс.

Правда, добавляет он, никто спешить не будет - все хотят заработать.

Поскольку одним из факторов текущего роста цены является ажиотажный спрос, то ситуативно можно ожидать любых высоких цен на газ, рассказывает директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.

- Однако законы экономики не обмануть, и если потребителю станет невыгодно использовать сжиженный газ как альтернативу бензину, то он не станет покупать его себе в убыток, — отмечает он.

Даже при нехватке ресурса цена на топливо остановится на экономически обоснованном уровне, который по многолетним наблюдениям не может превышать 60% от высокооктанового бензина, объясняет эксперт. По его словам, при текущих средних уровнях цен на высокооктановый бензин это около 14 грн.

- Если бензины не начнут расти в цене (сейчас наблюдается некоторое их удешевление. — ред.), то после текущего подорожания газа цены на него должны вернуться к этому уровню. Главное — не паниковать, — заявил Сапегин.

С ним согласен и коммерческий директор одной из сети АЗС Игорь Чернявский, передает УНИАН. Рынок сжиженного газа уже проходит период ажиотажного роста оптовых цен, и поэтому через две недели розничная стоимость автогаза может упасть до 14 грн. за литр, верит он.

- Я с уверенностью могу сказать, что ценовой пик уже пройден, вопрос только в том, на каких отметках мы остановимся. Я думаю, через неделю-две мы увидим цену 14 грн. за литр очень спокойно, - говорит он.

По словам Чернявского, оптовая стоимость сжиженного газа сегодня уже стала ниже, по сравнению с теми предложениями, которые озвучивали поставщики 23 августа.

- Перед праздниками мы закончили торги, ни у кого ничего не купив, дошли до цены 680 долл. за тонну, это около 24 800 грн. за тонну. Сегодня от тех же поставщиков мы получили цену 580 долл. за тонну, - добавил он.

В общем, по мнению большинства экспертов, газ хоть и подешевеет, но к прежнему уровню его стоимость не вернется. Анализ рынка потребления этого топлива с 2015 года демонстрирует четкую тенденцию к постепенному росту цены, пишет «Слово и дело». Так, в январе 2014-го цена на сжиженный газ стартовала с отметки 6,30 гривен за литр. В январе 2015 года она уже составляла 8,65 гривен за литр, еще через год - 9,48 гривен, а летом этого года — около 11 грн.

- Ожидать снижения розничных цен стоит в третьей декаде сентября, - прогнозирует в комментарии УНИАН Александр Сиренко. - Тогда начнет снижаться спрос, и сжиженный газ может начать поступать с других направлений – это морские поставки в порты Черного моря и ж/д партии из Польши и Румынии. В конце сентября цены на АЗС могут снизиться до отметки в 12-13 гривен за литр.

Власть требует расследования


Во вторник, 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен.

По итогам совещания Министерству энергетики и угольной промышленности было поручено провести проверку оптовых поставщиков на предмет согласованных действий. Также свое оперативное расследование проведет и Антимонопольный комитет Украины. По словам главы ведомства Юрия Терентьева, предварительный анализ рынка признаков сговора не выявил, но необходимо более глубокое исследование.

Следующее совещание с премьером запланировано на 17 сентября, сообщает «Левый берег».

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