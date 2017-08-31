Фронт-офис БТИ переедет в центральный универмаг 31 августа 2017 г. Альбина Конь 0 0

На первом этаже Центрального универмага на пл. Павловской, 1/3 вскоре откроется новый фронт-офис КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".

В прошлом году в здании БТИ на пл. Павловская, 4 началась реконструкция, и помещение для приема граждан было перенесен на ул. Полтавский Шлях, 11, где находится Центр предоставления административных услуг Новобаварского района, напомнил директор Департамента регистрации горсовета Олег Дробот, сообщает пресс-служба горсовета.



– Практика показала, что всех заказчиков БТИ и посетителей ЦПАУ достаточно сложно принимать в одном помещении. Поэтому было решено снова перенести фронт-офис БТИ на площадь Павловскую, но в другое здание и при этом предложить харьковчанам новые стандарты обслуживания. Так, мы внедрим новый расширенный перечень услуг, появится система электронной очереди и возможность оплатить услуги предприятия в терминалах самообслуживания. В новом фронт-офисе будут обустроены отдельные зоны ожидания, обслуживания граждан, бесплатных и платных консультаций по вопросам недвижимости, а также выдачи результатов, – говорит Олег Дробот.



По его словам, время работы фронт-офиса увеличат: кроме будних дней он также будет работать и в субботу. При этом сроки предоставления услуг гражданам существенно сократятся.



– Мы уйдем от самостоятельного заполнения бланков и заявлений заказчиками - все документы при заказе той или иной услуги будут оформляться работником фронт-офиса. Кроме того, будет открыта телефонная горячая линия, по которой все желающие смогут получить информацию или оставить отзывы, начнет работу обновленный сайт. Позже мы посмотрим, насколько этот офис будет востребован харьковчанами, и, возможно, он останется там же и после реконструкции здания БТИ, - рассказывает чиновник.



Сейчас в помещении проводятся ремонтные работы и приготовления к открытию, которое планируется примерно через две недели.