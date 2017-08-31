Когда можно уйти на заслуженный отдых на льготных условиях 31 августа 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В 2016 году мне исполнилось 55 лет. 33 года я проработала в полевой бригаде государственного опытного хозяйства. Общий стаж — 39 лет. Имею четверых детей. Когда я могу выйти на пенсию?



Людмила Кирилловна

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что пенсионный возраст женщин, родившихся после 1 апреля 1961 года, составляет 60 лет. Пенсия же по возрасту назначается при наличии 15 лет страхового стажа.



При этом введение пенсионного обеспечения через профессиональные и корпоративные фонды, пенсии по возрасту на льготных условиях назначаются в случае достижения пенсионного возраста и наличия трудового стажа, предусмотренного Законом Украины «О пенсионном обеспечении» от 5 ноября 1991 № 1788-XII (далее — закон 1788).



Пунктом «ж» статьи 13 закона 1788 предусмотрено, что право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях имеют женщины, работавшие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пять и более детей (в том числе усыновленных). Таким женщинам пенсия назначается независимо от возраста и трудового стажа в порядке, утвержденном Постановлением Кабинета министров Украины от 16 мая 1992 № 244.



Итак, льготная пенсия женщинам назначается в следующих случаях:



– на время обращения за назначением пенсии (на дату подачи заявления и необходимых для назначения пенсии документов) женщина должна быть занята на постоянной работе в сельскохозяйственном производстве в колхозах, государственных хозяйствах, на межхозяйственных предприятиях, в кооперативах, арендных коллективах, а также в крестьянских (фермерских) и других хозяйствах независимо от форм собственности и хозяйствования;



– женщина должна воспитывать пятерых или более детей, причем на момент обращения за назначением пенсии возраст пятого ребенка должен быть не менее 14 лет.



Тот факт, что женщина занята на постоянной работе в сельскохозяйственном производстве, подтверждается трудовой книжкой или соответствующей справкой из колхоза, государственного хозяйства, межхозяйственного предприятия, кооператива, арендного коллектива, крестьянского (фермерского) или иного хозяйства независимо от форм собственности и хозяйствования. Для определения возраста детей и их воспитания предоставляются свидетельства об их рождении.



В случае же если женщина работает на постоянной работе в сельскохозяйственном производстве и имеет четверых детей, права на пенсию по возрасту на льготных условиях она не имеет.