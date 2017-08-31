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Хитрый селянин организовал завод на дому

Хитрый селянин организовал завод на дому
В поселке Огульцы Валковского района мужчина организовал подпольное предприятие по производству горюче-смазочных материалов из похищенного в газораспределительной сети природного газа.
Сумма нанесенного ущерба составляет около двух миллионов гривен, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как говорят в полиции, в дежурную часть Валковского отдела поступило сообщение, что якобы в одном из домов в поселке Огульцы человек ворует газ. По адресу для проверки выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра полицейские нашли во дворе врезку в газовую сеть. По всей территории домовладения с помощью полимерных труб выполнена газовая разведка к газовым приборам.

Кроме этого, в гараже обнаружено оборудование для переработки природного газа в горюче-смазочные материалы.

39-летний правонарушитель в ходе опроса продемонстрировал незаурядные профессиональные знания и навыки в газоперерабатывающей отрасли, но на вопросы следователей по поводу хищения отказался  давать какие-либо объяснения.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы. Следствие продолжается.

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