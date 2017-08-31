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Хет-трик Ольги Овдийчук принес «Жилстрою-1» победу

Хет-трик Ольги Овдийчук принес «Жилстрою-1» победу
В четверг в Умани в матче 2-го тура чемпионата Украины в женской высшей лиге харьковский «Жилстрой-1» взял верх над местными «Пантерами» - 3:1.
Судьба встречи была решена уже после первого тайма, в котором форвард «Жилстроя-1» Ольга Овдийчук оформила «хет-трик». Она поразила ворота своей тезки Рябовол в течение 15 минут - на 22-й, 29-й и 37-й. Хозяйки поля сумели забить мяч престижа на 75-й минуте, когда отличилась Оксана Билокур.

Эта победа позволила «Жилстрою-1» догнать своих землячек из «Жилстроя-2»: у обеих наших команд по 6 очков. Но по лучшей разности забитых и пропущенных мячей первое место осталось за «Жилстроем-2», а подопечные Валентины Котик находятся на втором. Игры очередного 3-го тура харьковские клубы сыграют 3 сентября. «Жилстрой-1» на домашнем стадионе «Олимпиец» в Люботине примет черниговскую «Легенду-ШВСМ», а «Жилстрой-2» в Умани сыграет с командой «Ятрань-Берестивец», представляющей село Берестивец Уманского района Черкасской области.

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