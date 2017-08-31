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Что общего у сахара и кокаина

Что общего у сахара и кокаина
В США ученые Института сердца Сент-Люка и некоммерческой организации Lahey Health определили, что сахар вызывает такую же опасную зависимость, что и кокаин.
Как сообщает издание The Guardian, эксперты провели исследование поведения грызунов после употребления сахара и кокаина. Оказалось, что животные чаще отдавали предпочтение именно сахару, а не наркотику. На основе этого ученые сделали выводы, что этот углевод вызывает более сильную зависимость, чем алкалоиды.

Кроме того, сахар так же, как и кокаин, меняет настроение, стимулирует чувство удовлетворения, вызывает навязчивое желание постоянно есть сладкое.

Но не все ученые согласны с такими выводами. Например, по мненю Хишама Зяуддина, психиатра из Кембриджского университета, зависимость проявляется у грызунов только тогда, когда животное ограничивают в доступе к сахару, но при свободном доступе к сладкому признаки привыкания не наблюдаются.

Кстати, ранее чуть ранее австралийские ученые выяснили, что употребление шоколада вызывает те же ощущения, что и прием наркотиков, поэтому избавиться от шоколадной зависимости непросто, пишет The Independent. В школе психологии Университета Флиндерса в Австралии исследователи протестировали две группы женщин: участницы первой группы были зависимы от шоколада, но хотели бы сократить его потребление, а участницы второй группы не проявляли к шоколаду никакого интереса.

Испытуемым предложили два психологических приема, которые позволяют искоренить навязчивые мысли о шоколаде. Первая техника заключается в немедленном дистанцировании от шоколада, как только возникла первая мысль о нем. Суть второй техники в том, чтобы заменить возникающие в сознании запах и вкус шоколада на другие картинки. Например, представить безмятежный лес или морской пляж.

Как показали результаты эксперимента, первый метод помог снизить интенсивность мыслей о шоколаде женщинам из обеих групп. Вторая техника работала только на страстных любительницах шоколада.

– Если мы начнем решать проблему сразу же, как только она впервые всплывает в голове, особенно если вы не голодны, справиться с ней будет гораздо проще, нежели тогда, когда это пристрастие наберет силу, - говорит один из авторов исследования Софи Шумахер.

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