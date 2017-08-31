С возвращением студентов взлетели цены на съемные «однушки» 31 августа 2017 г. Альбина Конь 0 0

Несмотря и так на не слишком дешевую стоимость аренды квартир в Харькове и, мягко говоря, не самую высокую покупательную способность населения, съемное жилье в преддверии начала учебного года снова подорожало. Причем владельцы недвижимости не слишком стесняются в своих желаниях – цены на «однушки» взлетели на 25%, а в некоторых районах – даже на 40%.

В Харькове находится порядка 70 вузов, и каждый учебный год город встречает колоссальный наплыв студентов. Арендодатели основательно подготовились к «студенческому буму»: цены на самые востребованные среди учащихся «однушки» значительно выросли, а менее популярные трехкомнатные квартиры — подешевели. Один из украинских интернет-сервисов объявлений проанализировал, в каком районе города сейчас выгоднее всего снимать жилье на длительный срок.



Наиболее показательно цены выросли в Индустриальном районе — с 3 443 до 6 820 грн. (+98%) на трехкомнатные квартиры по сравнению с началом 2017 года. Тем не менее, сравнивая цены по Харькову, аренда жилья в этом районе города остается самой выгодной. Съем «однушки» здесь обойдется в среднем в 3 829 грн., «двушки» — около 5 000 грн.



Шевченковский район возглавляет рейтинг с самыми дорогими квартирами. Однокомнатное жилье здесь подорожало на 25% и стоит около 6 760 грн. Для «двушек» рост цен составил 31% — средняя стоимость достигла 10 726 грн. Трехкомнатную квартиру можно снять примерно за 15 000 грн., что на целых 50% дороже уровня начала года.



Высокими ценами во всех трех квартирных категориях отличился и Киевский район. Однокомнатные квартиры в этой части города подорожали с 4 393 до 5 564 грн. по сравнению с началом года, а «трешки» выросли в цене на 4 550 грн.



По стоимости аренды «однушек» Холодногорский район также оказался в числе самых дорогих. Там за подобные квартиры просят в среднем 5 359 грн. — на 40% больше, чем в январе. А вот в категориях двух- и трехкомнатных квартир тройку «лидеров» замыкает Основянский район.



Тем, кто арендует жилье большой компанией и желает оптимизировать бюджет, стоит рассмотреть Немышлянский район. Трехкомнатные квартиры здесь упали в цене на 6% по сравнению с началом года — с 6 364 до 5 987 грн.



В вопросе аренды комнат цены по всему Харькову стремительно падают и колеблются в районе 2 000 грн. Наиболее оптимальными оказались Индустриальный, Фрунзенский и Новобаварский районы: ни в одном средняя стоимость предложений не превышает 1 700 грн. А самыми дорогими — Шевченковский (2 314 грн.), Киевский (2 011 грн.) и Слободской (2000 грн.).