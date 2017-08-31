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Харьковчанка получила титул «Мама года»

Харьковчанка получила титул «Мама года»
Харьковчанка Наталья Гусакова победила в номинации «Спорт» национальной премии «Мама года – 2017». Церемония награждения состоялась в Киеве.
В течение двух месяцев все желающие рассказывали истории о мамах и бабушках на сайте премии. По результатам голосования посетителей сайта жюри выбрало 13 финалисток. Одной из низ стала харьковчанка Наталья Гусакова.

– Во время беременности я расслабилась и набрала 30 кг, – признается Наталья. – Но благодаря ежедневным, пусть даже непродолжительным, занятиям спортом удалось прийти в форму. Необязательно проводить много времени в спортзале, иметь личного тренера или покупать всевозможные тренажеры – успеха можно достичь, даже занимаясь дома в одиночку. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте себе цели, не опускайте руки –  и все получится.

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