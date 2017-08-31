Харьковчанка получила титул «Мама года» 31 августа 2017 г. Альбина Конь 0 0

Харьковчанка Наталья Гусакова победила в номинации «Спорт» национальной премии «Мама года – 2017». Церемония награждения состоялась в Киеве.

В течение двух месяцев все желающие рассказывали истории о мамах и бабушках на сайте премии. По результатам голосования посетителей сайта жюри выбрало 13 финалисток. Одной из низ стала харьковчанка Наталья Гусакова.



– Во время беременности я расслабилась и набрала 30 кг, – признается Наталья. – Но благодаря ежедневным, пусть даже непродолжительным, занятиям спортом удалось прийти в форму. Необязательно проводить много времени в спортзале, иметь личного тренера или покупать всевозможные тренажеры – успеха можно достичь, даже занимаясь дома в одиночку. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте себе цели, не опускайте руки – и все получится.