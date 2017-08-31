В «Металлист 1925» пришел новый вратарь 31 августа 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

Харьковский "Металлист 1925" подписал контракт с экс-вратарем харьковского "Металлиста" и одесского "Черноморца" Даниилом Каневцевым. 21-летний голкипер уже заявлен в ПФЛ для участия в матчах чемпионата Украины среди команд второй лиги.

Даниил выбрал 1-й игровой номер, сообщает пресс-служба "Металлиста 1925".

Даниил Каневцев родился 26 июля 1996 года, рост – 187 см, вес – 82 кг. Он воспитанник харьковского футбола.



В ДЮФЛУ провел 59 матчей за команды харьковского "Металлиста" разных возрастов. Был основным голкипером юношеской и молодежной команды "Металлиста", а 6 марта 2016 года дебютировал в Премьер-Лиге в поединке против луцкой "Волыни". Всего в элите украинского футбола за харьковчан провел два матча.



В сентябре прошлого года стал игроком одесского "Черноморца", за который в минувшем сезоне провел восемь матчей в Премьер-Лиге и 12 - в чемпионате U-21.



Регулярно вызывается Александром Головко в молодежную сборную Украины.